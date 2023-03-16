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16 марта, 10:53

Один человек погиб при взрыве и мощном пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону

<p>Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rostovnadonu?w=wall-36039_9561549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ростов главный"</a></p>

Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Обложка © VK / "Ростов главный"

Один человек погиб и двое пострадали в результате мощного пожара на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника канала, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, второго пришлось госпитализировать.

Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Предварительно, горят гаражи и склад. Причиной возгорания могло стать воспламенение проводки: огонь с кабеля перекинулся на ёмкости с горюче-смазочными материалами. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Андрей Бражников
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