Один человек погиб при взрыве и мощном пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону
Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Обложка © VK / "Ростов главный"
Один человек погиб и двое пострадали в результате мощного пожара на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте, второго пришлось госпитализировать.
Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Предварительно, горят гаражи и склад. Причиной возгорания могло стать воспламенение проводки: огонь с кабеля перекинулся на ёмкости с горюче-смазочными материалами. Ранее сообщалось о двух пострадавших.