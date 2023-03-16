Один человек госпитализирован после пожара в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону

Площадь пожара в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области составляет 800 квадратных метров. Как пишет SHOT, горят гаражи и склад. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил большую часть здания. Предварительно, пострадало два человека.

Кадры пожара в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области. Видео © LIFE

По данным Mash, одним из них оказался 36-летний сотрудник военной части, он госпитализирован в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правой голени, а также ожогами лица и конечностей 2–3 степени.

Причиной возгорания, предварительно, стало воспламенение проводки: огонь с кабеля перекинулся на ёмкости с горюче-смазочными материалами. Сотрудники не смогли потушить его своими силами.