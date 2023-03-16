Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом начала пожара на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. На кадрах, перед тем как дым объял здание, слышится мощный взрыв.

Момент начала пожара в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT

В администрации города уточняют, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП, нет.