Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео
SHOT публикует видео с моментом начала пожара в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом начала пожара на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. На кадрах, перед тем как дым объял здание, слышится мощный взрыв.
Момент начала пожара в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT
В администрации города уточняют, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП, нет.
Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Предварительно, горят гаражи и склад. Причиной возгорания могло стать воспламенение проводки: огонь с кабеля перекинулся на ёмкости с горюче-смазочными материалами. На данный момент известно о двух пострадавших.