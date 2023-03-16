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16 марта, 10:51
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Момент взрыва в здании ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео

SHOT публикует видео с моментом начала пожара в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом начала пожара на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. На кадрах, перед тем как дым объял здание, слышится мощный взрыв.

Момент начала пожара в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео © SHOT

В администрации города уточняют, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП, нет.

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Напомним, днём 16 марта в Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничного управления ФСБ. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Предварительно, горят гаражи и склад. Причиной возгорания могло стать воспламенение проводки: огонь с кабеля перекинулся на ёмкости с горюче-смазочными материалами. На данный момент известно о двух пострадавших.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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