Ростовский губернатор назвал предварительную причину пожара в Погрануправлении ФСБ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар в Пограничном управлении ФСБ в административном центре региона начался из-за замыкания электропроводки.

Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео © LIFE

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами", — говорится в телеграм-канале Голубева.

Губернатор добавил, что пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействовано 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. По словам Голубева, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия.