Ростовский губернатор назвал предварительную причину пожара в Погрануправлении ФСБ
Губернатор Ростовской области Голубев: Пожар в Погрануправлении ФСБ начался из-за замыкания проводки
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар в Пограничном управлении ФСБ в административном центре региона начался из-за замыкания электропроводки.
Пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео © LIFE
"Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов ёмкостей с горюче-смазочными материалами", — говорится в телеграм-канале Голубева.
Губернатор добавил, что пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействовано 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. По словам Голубева, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия.
При этом ранее Лайф сообщал, что при пожаре погиб один человек и пострадали двое. Напомним, инцидент произошёл днём 16 марта. Предварительно, огонь охватил гаражи и склад.
LIFE