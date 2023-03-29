Губернатор успокоил жителей Ростова-на-Дону, которые услышали хлопок в небе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев успокоил жителей Ростова-на-Дону, которых напугал хлопок в небе. Он подтвердил, что звук, похожий на взрыв, граждане услышали из-за пролёта самолёта.

"По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим", — написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, днём 29 марта жители Ростова-на-Дону услышали взрыв. Как заверили в МЧС, в городе не было никаких взрывов и возгораний, а позже выяснилось, что это сверхзвуковой самолёт пронёсся в небе, что и вызвало такой звук.