Британский самолёт-шпион под охраной двух истребителей подлетел к Крыму
Британские истребители Typhoon и самолёт-разведчик RC-135W были замечены над Чёрным морем
Над Чёрным морем вблизи Крыма сегодня кружил британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Об этом говорят данные Flightradar.
Британские самолёты шпионили у берегов Крыма. Фото © Flightradar
Самолёт-шпион летел в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Официальной информации по поводу случившегося не сообщалось.
Последний полёт "Жнеца": Почему США устроили истерику из-за крушения беспилотника MQ-9 в Чёрном море
А 14 марта в Чёрное море рухнул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Власти США заявляли, что всему виной действия российских Су-27, однако лётчики бортовое вооружение не применяли и с аппаратом в контакт не вступали, маневрированием вынудив его сменить курс. Беспилотник в результате упал в воду.
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