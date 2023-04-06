Киев заявил о готовности к диалогу по Крыму при одном условии
Советник Зеленского: Киев готов к диалогу по Крыму, если ВСУ дойдут до границ
Киевские власти заявили о готовности к переговорам с Россией по Крыму, если украинская армия дойдёт до границ полуострова. Такое заявление сделал в беседе с газетой Financial Times замглавы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнёрства Андрей Сибига.
"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", — сказал он.
Делая данное заявление Сибика подразумевал ранее анонсированное контрнаступление Украины. Чиновник также подчеркнул, что Киев допускает военный путь взятия полуострова под контроль.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заверил, что эшелонированная российская оборона, а также неготовность Украины с технической точки зрения делают невозможным наступление Киева на Крым. По его словам, Украина не готова и к морским десантам на полуостров, потому что у неё нет для этого технических средств.
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