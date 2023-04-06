Киев заявил о готовности к диалогу по Крыму при одном условии

Киевские власти заявили о готовности к переговорам с Россией по Крыму, если украинская армия дойдёт до границ полуострова. Такое заявление сделал в беседе с газетой Financial Times замглавы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнёрства Андрей Сибига.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", — сказал он.

Делая данное заявление Сибика подразумевал ранее анонсированное контрнаступление Украины. Чиновник также подчеркнул, что Киев допускает военный путь взятия полуострова под контроль.