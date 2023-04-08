В Крыму предложили "оптимальный вариант" завершения конфликта на Украине
Константинов предложил "оптимальный вариант" урегулирования конфликта на Украине
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что считает оптимальным вариантом урегулирования конфликта на Украине обеспечение её регионов возможностью выбирать свою политическую судьбу.
"Наиболее реалистичный и оптимальный вариант - по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Константинов напомнил, что в составе Украины есть как "вписанные в проект несостоявшегося государства" регионы, так и "традиционно русские земли". По его мнению, помимо Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей под контролем России должны быть Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.
"Форма контроля может быть разной – от союзного государства с какой-то его частью, которая предпочтет государственную самостоятельность, до субъекта федерации ", — сказал парламентарий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева — это якобы безальтернативный вариант не только для Украины, но и всего мира.
Ранее Лайф рассказывал, что намёк Зеленского на вхождение Украины в состав Польши вызвал панику в Сети. Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве он заявил, что между двумя странами в будущем не будет границ.