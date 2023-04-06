"Бегут к старым граблям": В Госдуме отреагировали на заявления Украины о переговорах по Крыму
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о переговорах с РФ по Крыму
Киевские власти начинают разговор о Крыме всякий раз, когда им не о чем говорить, но нужно как-то отчитаться перед западными заказчиками. Об этом в беседе с Лайфом сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Таким образом он прокомментировал заявления украинской власти о готовности к переговорам с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Толмачёв считает, что нынешняя власть на Украине любит углубляться в темы, которые давно закрыты.
"Почему бы тогда им не углубиться в историю страны дальше? В ней немало примечательных страниц. Например, стоит вспомнить историю "корсуньской резни", устроенной поляками, или "сотрудничество" с польским королём Владиславом IV. Помнят ли на Украине, что было дальше? Польша нарушила данные обещания, и тем, кого современная украинская власть считает своими предками, пришлось обращаться за помощью к русскому царю", — отметил он.
Депутат добавил, что царь Алексей Михайлович помог украинцам и взял их под защиту. С тех пор у них не было проблем ни с турками, ни с поляками.
"И вот опять украинцы с азартом бегут к старым граблям, а ведь эта дорога из граблей ведëт к обрыву... Определëнно, украинцам стоит учить историю. Желательно по нашим учебникам. Работаем над этим", — заключил он.
Ранее замглавы Офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнёрства Андрей Сибига заявил, что переговоры с РФ по Крыму возможны в том случае, если украинская армия дойдёт до границ полуострова. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что переговоры с Украиной по статусу полуострова исключены. Если они и состоятся, то только на условиях России.
LIFE / Владимир Суворов