Киевские власти начинают разговор о Крыме всякий раз, когда им не о чем говорить, но нужно как-то отчитаться перед западными заказчиками. Об этом в беседе с Лайфом сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Таким образом он прокомментировал заявления украинской власти о готовности к переговорам с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Толмачёв считает, что нынешняя власть на Украине любит углубляться в темы, которые давно закрыты.

"Почему бы тогда им не углубиться в историю страны дальше? В ней немало примечательных страниц. Например, стоит вспомнить историю "корсуньской резни", устроенной поляками, или "сотрудничество" с польским королём Владиславом IV. Помнят ли на Украине, что было дальше? Польша нарушила данные обещания, и тем, кого современная украинская власть считает своими предками, пришлось обращаться за помощью к русскому царю", — отметил он.

Депутат добавил, что царь Алексей Михайлович помог украинцам и взял их под защиту. С тех пор у них не было проблем ни с турками, ни с поляками.

"И вот опять украинцы с азартом бегут к старым граблям, а ведь эта дорога из граблей ведëт к обрыву... Определëнно, украинцам стоит учить историю. Желательно по нашим учебникам. Работаем над этим", — заключил он.