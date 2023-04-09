ВСУ указали на провал контрнаступления из-за брошенных в "артёмовскую мясорубку" элитных войск
NYT: Киев сорвал контрнаступление ВСУ переброской элитных войск к Артёмовску
Украина была вынуждена перебросить к Артёмовску элитные войска, которые должны были участвовать в контрнаступлении. Об этом пишет New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы США по украинскому конфликту.
"Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения. Отмечалось, что генерал Буданов охарактеризовал положение Украины на тот момент как катастрофическое", — отмечается в публикации.
В результате Киев бросил подкрепление в "артёмовскую мясорубку". В бой были отправлены элитные подразделения, которые ранее готовились к контрудару по российским войскам в ближайшее время. Это привело к "стратегическим издержкам для Украины", резюмирует автор статьи.
Ранее сообщалось, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных данных о ситуации на Украине. В них якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве опровергли достоверность информации, но всё же обсудили вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки Верховного главнокомандующего.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency