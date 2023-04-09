ВСУ указали на провал контрнаступления из-за брошенных в "артёмовскую мясорубку" элитных войск

Украина была вынуждена перебросить к Артёмовску элитные войска, которые должны были участвовать в контрнаступлении. Об этом пишет New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы США по украинскому конфликту.

"Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения. Отмечалось, что генерал Буданов охарактеризовал положение Украины на тот момент как катастрофическое", — отмечается в публикации.