Власти Украины раскрыли, когда может начаться контрнаступление ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ уже летом
Контрнаступление украинской армии может начаться уже летом. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Он добавил, что союзники Киева не оказывают на власти Украины давления по данному вопросу.
"Все наши друзья и партнёры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", — сказал премьер в интервью газете Hill.
При этом издание отметило, не приводя прямую цитату главы украинского правительства, что "Шмыгаль в эксклюзивном интервью... заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом".
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российские вооружённые силы выстроили на полуострове хорошо эшелонированную оборону и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты региона. Войска готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в Крыму уверены, что катастрофы не будет, отметил он.
t.me / V_Zelenskiy_official