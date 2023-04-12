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12 апреля, 06:32

Власти Украины раскрыли, когда может начаться контрнаступление ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ уже летом

Контрнаступление украинской армии может начаться уже летом. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Он добавил, что союзники Киева не оказывают на власти Украины давления по данному вопросу.

"Все наши друзья и партнёры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", — сказал премьер в интервью газете Hill.

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При этом издание отметило, не приводя прямую цитату главы украинского правительства, что "Шмыгаль в эксклюзивном интервью... заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом".

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российские вооружённые силы выстроили на полуострове хорошо эшелонированную оборону и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты региона. Войска готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в Крыму уверены, что катастрофы не будет, отметил он.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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