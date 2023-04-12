Власти Украины раскрыли, когда может начаться контрнаступление ВСУ

Контрнаступление украинской армии может начаться уже летом. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. Он добавил, что союзники Киева не оказывают на власти Украины давления по данному вопросу.

"Все наши друзья и партнёры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", — сказал премьер в интервью газете Hill.

При этом издание отметило, не приводя прямую цитату главы украинского правительства, что "Шмыгаль в эксклюзивном интервью... заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом".