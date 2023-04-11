Киев не способен собрать хорошо обученную военную группировку для контрудара, но на убой кого-то гнать всё равно придётся по приказу западных хозяев. Так публицист, блогер и актёр озвучки Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал радио "Комсомольская правда" информацию о подготовке Украиной 200–400 тысяч бойцов для весенней атаки.

Он предположил, что на Украине уже попросту не осталось кандидатов в ряды ВСУ. Много украинцев сбежало в Европу — примерно 11 миллионов, напомнил Пучков. Ещё пять миллионов уехало в Россию, а также Киев давно лишился населения из Донбасса.

"Сколько там осталось, миллионов пятнадцать? И вот это они столько наскребли? А кто эти люди, которых они наскребли? Они имеют боевую подготовку? Я очень сильно сомневаюсь. Там перемололи уже неведомо сколько. Чего они умеют?" — сказал собеседник издания.

По его мнению, контрнаступление ВСУ состоится в любом случае — они работодателю и хозяину должны показать, что их не зря снабжали деньгами, оружием. Киевский режим ради новых финансовых траншей украинцев в итоге "погонит на убой обязательно". Но "вопрос: в какой час, в какую минуту, в каком месте", считает публицист.