Кто не даст ВСУ отменить весеннее контрнаступление
Гоблин Пучков уверен, что Киев погонит украинцев на убой ради западных денег
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Киев не способен собрать хорошо обученную военную группировку для контрудара, но на убой кого-то гнать всё равно придётся по приказу западных хозяев. Так публицист, блогер и актёр озвучки Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал радио "Комсомольская правда" информацию о подготовке Украиной 200–400 тысяч бойцов для весенней атаки.
Он предположил, что на Украине уже попросту не осталось кандидатов в ряды ВСУ. Много украинцев сбежало в Европу — примерно 11 миллионов, напомнил Пучков. Ещё пять миллионов уехало в Россию, а также Киев давно лишился населения из Донбасса.
"Сколько там осталось, миллионов пятнадцать? И вот это они столько наскребли? А кто эти люди, которых они наскребли? Они имеют боевую подготовку? Я очень сильно сомневаюсь. Там перемололи уже неведомо сколько. Чего они умеют?" — сказал собеседник издания.
По его мнению, контрнаступление ВСУ состоится в любом случае — они работодателю и хозяину должны показать, что их не зря снабжали деньгами, оружием. Киевский режим ради новых финансовых траншей украинцев в итоге "погонит на убой обязательно". Но "вопрос: в какой час, в какую минуту, в каком месте", считает публицист.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что численность украинских войск, подготовленных для контрнаступления, может составлять от 200 до 400 тысяч бойцов.