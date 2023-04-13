В Кремле резко ответили на заявление Кулебы о Чёрном море и его демилитаризации

Чёрное море является общим, оно никогда не станет внутренними водами НАТО. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чёрному морю никогда не бывать морем НАТО, это общее море", — сказал он, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

По словам официального представителя Кремля, для всех прибрежных государств Чёрное море должно быть "морем сотрудничества и взаимодействия". Кроме того, продолжил Песков, заявление Кулебы основывается на противоречиях, ведь Североатлантический альянс и демилитаризация — это "взаимоисключающие понятия".