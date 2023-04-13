В Кремле резко ответили на заявление Кулебы о Чёрном море и его демилитаризации
Песков: Чёрному морю никогда не бывать внутренними водами НАТО
Чёрное море является общим, оно никогда не станет внутренними водами НАТО. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чёрному морю никогда не бывать морем НАТО, это общее море", — сказал он, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
По словам официального представителя Кремля, для всех прибрежных государств Чёрное море должно быть "морем сотрудничества и взаимодействия". Кроме того, продолжил Песков, заявление Кулебы основывается на противоречиях, ведь Североатлантический альянс и демилитаризация — это "взаимоисключающие понятия".
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Чёрное море должно стать внутренними водами НАТО. При этом, добавил министр, его нужно демилитаризировать для торговых целей между мирными странами.
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