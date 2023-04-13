Когда Россия уничтожит противников, то сама демилитаризует Чёрное море, поэтому мечты главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сбудутся лишь наполовину. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Мечта Кулебы, очевидно, чтобы весь мир был внутри НАТО, словно начинка в кулебяке. Только вот Чёрное море — отнюдь не Северная Атлантика, как раз наоборот, стремится к тому, чтобы выйти из-под натовского контроля", — сказал он.

По словам Журавлёва, сейчас всё более самостоятельно ведёт себя Грузия в попытках доказать, что не является "американским штатом Джорджия". Что касается Турции, то у неё хватает своих неразрешимых противоречий с НАТО, в который республика активно не пускает Швецию. Тем временем расширяется и российское побережье. А у Украины, подчеркнул депутат, осталось в том месте лишь небольшая часть — "район русских городов Одессы и Николаева", но и её ВС России освободят.

"А вот когда врагов там не останется, мы черноморское пространство демилитаризуем, не сомневайтесь. Так что у половины кулебиного прогноза всё-таки есть шанс сбыться, но не у той, что касается НАТО", — заявил Журавлёв.