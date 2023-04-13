В Госдуме назвали мечтами призыв Кулебы о Чёрном море
Депутат Журавлёв: РФ сама демилитаризует Чёрное море, когда уничтожит врагов
Когда Россия уничтожит противников, то сама демилитаризует Чёрное море, поэтому мечты главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сбудутся лишь наполовину. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
"Мечта Кулебы, очевидно, чтобы весь мир был внутри НАТО, словно начинка в кулебяке. Только вот Чёрное море — отнюдь не Северная Атлантика, как раз наоборот, стремится к тому, чтобы выйти из-под натовского контроля", — сказал он.
По словам Журавлёва, сейчас всё более самостоятельно ведёт себя Грузия в попытках доказать, что не является "американским штатом Джорджия". Что касается Турции, то у неё хватает своих неразрешимых противоречий с НАТО, в который республика активно не пускает Швецию. Тем временем расширяется и российское побережье. А у Украины, подчеркнул депутат, осталось в том месте лишь небольшая часть — "район русских городов Одессы и Николаева", но и её ВС России освободят.
"А вот когда врагов там не останется, мы черноморское пространство демилитаризуем, не сомневайтесь. Так что у половины кулебиного прогноза всё-таки есть шанс сбыться, но не у той, что касается НАТО", — заявил Журавлёв.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Чёрное море должно стать внутренними водами НАТО. При этом, добавил министр, его нужно демилитаризировать для торговых целей между мирными странами.
LIFE / Владимир Суворов