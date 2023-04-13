Песков предрёк положительный исход СВО для России
Песков: Вовлечённость НАТО в конфликт на Украине не повлияет на успех СВО
На положительный для РФ исход СВО не повлияет увеличение вовлечённости НАТО в конфликт на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения со слушателями "Мастерской новых медиа".
"Увеличилась степень вовлечённости НАТО в конфликт. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход", — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что победа будет обязательно, поскольку без неё, по его словам, "нам не жить".
Ранее Дмитрий Песков не исключил, что в Параде Победы на Красной площади в честь 9 Мая могут принять участие бойцы специальной военной операции.
Vk.com / Минобороны России