КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 03:33

Пескова спросили о сроках визита Путина в Китай

Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай ещё не определены

У Кремля пока нет понимания по возможным срокам визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, нет [понимания]", — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Путин получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, когда лидер Поднебесной был в Москве с государственным визитом — в конце марта. В прошлый раз российский лидер посещал Китай в феврале 2022 года. Тогда он присутствовал на открытии зимней Олимпиады.

Переводчик заметил "особую химию" между Путиным и Си Цзиньпином

Переводчик заметил "особую химию" между Путиным и Си Цзиньпином

Напомним, Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров