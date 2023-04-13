Пескова спросили о сроках визита Путина в Китай
Песков заявил, что сроки визита Путина в Китай ещё не определены
У Кремля пока нет понимания по возможным срокам визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, нет [понимания]", — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
Путин получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, когда лидер Поднебесной был в Москве с государственным визитом — в конце марта. В прошлый раз российский лидер посещал Китай в феврале 2022 года. Тогда он присутствовал на открытии зимней Олимпиады.
Напомним, Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству.
kremlin.ru