Пескова спросили о сроках визита Путина в Китай

У Кремля пока нет понимания по возможным срокам визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, нет [понимания]", — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Путин получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай, когда лидер Поднебесной был в Москве с государственным визитом — в конце марта. В прошлый раз российский лидер посещал Китай в феврале 2022 года. Тогда он присутствовал на открытии зимней Олимпиады.