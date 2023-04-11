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11 апреля, 11:46

Переводчик заметил "особую химию" между Путиным и Си Цзиньпином

Переводчик Жигарьков рассказал о "химии" между Путиным и Си Цзиньпином в Москве

В общении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина чувствуется особая "химия", а их отношения построены на полном доверии. Об этом рассказал РИА "Новости" первый секретарь российского посольства в КНР Григорий Жигарьков, работавший переводчиком на встрече глав двух государств в Москве.

"Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер. Когда мы говорим, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях, то это не пустые слова. Это действительно так. За этим стоит какая-то личная химия", — пояснил он.

Жигарьков также заметил, что оба лидера часто используют непростые для перевода выражения, в том числе цитаты и пословицы. Так, Путин нередко обращается в речи к русской или советской классике, употребляет просторечия: "Это какие-то сапоги всмятку!", "Давайте плясать от печки" или "Своя рубашка ближе к телу". Переводчик отметил и абсолютно доверительный характер переговоров глав государств с готовностью обсуждать самый широкий круг тем.

"Наши лидеры — люди с солидным кругозором. Никогда не знаешь, о чём может пойти речь. В этом плане помогает постоянная погружённость в информационное поле, постоянная работа с языком", — резюмировал переводчик.

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Напомним, Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Также был подписан ряд документов, в том числе по экономическому сотрудничеству.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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