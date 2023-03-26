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26 марта, 11:23

Песков: Долгие неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина говорят о настрое лидеров

Неожиданно долгое неформальное общение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорит о настрое лидеров. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Безусловно, это неожиданно затянувшееся мероприятие. Но это говорит о настрое двух руководителей, доверительном духе и содержательности их общения", — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, изначально такое продолжительное общение двух лидеров в первый день визита Цзиньпина в Москву не было запланировано.

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Напомним, Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом с 20 по 22 марта. В первый день у руководителей двух стран прошли неформальные переговоры, которые состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа. Кроме того, в ходе поездки китайский лидер и Путин подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Кроме того, Путин также сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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