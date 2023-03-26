Песков: Долгие неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина говорят о настрое лидеров

Неожиданно долгое неформальное общение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорит о настрое лидеров. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Безусловно, это неожиданно затянувшееся мероприятие. Но это говорит о настрое двух руководителей, доверительном духе и содержательности их общения", — сказал официальный представитель Кремля.