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13 апреля, 04:16

Песков не исключил участия бойцов СВО в параде на Красной площади

В Параде Победы на Красной площади в честь 9 Мая могут принять участие бойцы специальной военной операции. Этого не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока в Кремле считают преждевременным обсуждать подобные детали.

Он также не стал говорить, какие зарубежные лидеры получили приглашение и согласились посетить Парад Победы в Москве. При этом Песков подчеркнул, что подготовка к мероприятию идёт полным ходом, и пообещал вовремя раскрыть все детали.

"Мы вовремя сообщим. Пока ещё рано об этом говорить", — пообещал Песков в беседе с ТАСС.

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Ранее Песков уже говорил о том, что отменять мероприятие никто не планирует. Парад Победы будет проходить на Красной площади в обычном режиме.

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Kremlin

Анатолий Симоненко
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