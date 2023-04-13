Песков не исключил участия бойцов СВО в параде на Красной площади

В Параде Победы на Красной площади в честь 9 Мая могут принять участие бойцы специальной военной операции. Этого не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока в Кремле считают преждевременным обсуждать подобные детали.

Он также не стал говорить, какие зарубежные лидеры получили приглашение и согласились посетить Парад Победы в Москве. При этом Песков подчеркнул, что подготовка к мероприятию идёт полным ходом, и пообещал вовремя раскрыть все детали.

"Мы вовремя сообщим. Пока ещё рано об этом говорить", — пообещал Песков в беседе с ТАСС.