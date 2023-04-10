Песков исключил отмену Парада Победы на Красной площади

Подготовка к Параду Победы на Красной площади проходит в обычном режиме, отменять его проведение не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение власти Курской области в этом году не проводить парад 9 Мая.

Представитель Кремля пояснил, что решение по празднованию Победы в Великой Отечественной войне в регионах будут принимать губернаторы исходя из соображений безопасности.

"Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают соответствующие решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", — пояснил Песков.