ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 10:31

Песков исключил отмену Парада Победы на Красной площади

Подготовка к Параду Победы на Красной площади проходит в обычном режиме, отменять его проведение не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение власти Курской области в этом году не проводить парад 9 Мая.

Представитель Кремля пояснил, что решение по празднованию Победы в Великой Отечественной войне в регионах будут принимать губернаторы исходя из соображений безопасности.

"Это прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают соответствующие решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", — пояснил Песков.

В Госдуме рассказали о возможных выплатах ветеранам ко Дню Победы

В Госдуме рассказали о возможных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Также в этом году отменили проведение военного парада на 9 Мая в Белгороде. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" будет решаться по оперативной обстановке.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке
  • Новости
  • День Победы
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров