В Курской области отменили Парад Победы 9 Мая в целях безопасности
В Курской области в этом году не будет проводиться парад в честь Дня Победы, а формат акции "Бессмертный полк" определят позже. Об этом во время оперативного совещания сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Принято решение военный парад 9 Мая на территории Курской области не проводить", — сказал он.
А ранее парад отменили в Белгороде, вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" там будет решаться по оперативной обстановке. При этом главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов