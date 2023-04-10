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10 апреля, 07:43

В Курской области отменили Парад Победы 9 Мая в целях безопасности

В Курской области в этом году не будет проводиться парад в честь Дня Победы, а формат акции "Бессмертный полк" определят позже. Об этом во время оперативного совещания сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Принято решение военный парад 9 Мая на территории Курской области не проводить", — сказал он.

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А ранее парад отменили в Белгороде, вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" там будет решаться по оперативной обстановке. При этом главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.

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Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Татьяна Миссуми
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