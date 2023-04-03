Парад Победы пройдёт на Красной площади 9 Мая

Парад Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади 9 Мая, а за два дня до этого пройдёт его репетиция. Об этом рассказали в Кремле.

"7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в ВОВ", — говорится в тексте.

Также открыта аккредитация на мероприятие для российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, добавили в Кремле.