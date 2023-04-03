Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 09:24

Парад Победы пройдёт на Красной площади 9 Мая

Парад Победы состоится на Красной площади 9 Мая, а его репетиция — 7 мая

Парад Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади 9 Мая, а за два дня до этого пройдёт его репетиция. Об этом рассказали в Кремле.

"7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в ВОВ", говорится в тексте.

Также открыта аккредитация на мероприятие для российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, добавили в Кремле.

В Госдуме рассказали о возможных выплатах ветеранам ко Дню Победы

В Госдуме рассказали о возможных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Ранее сообщалось, что Прокуратура Воронежской области попросила суд признать геноцидом массовые убийства нацистами местных жителей и пленных во времена Великой Отечественной войны.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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