Парад Победы пройдёт на Красной площади 9 Мая
Парад Победы состоится на Красной площади 9 Мая, а его репетиция — 7 мая
Парад Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади 9 Мая, а за два дня до этого пройдёт его репетиция. Об этом рассказали в Кремле.
"7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в ВОВ", — говорится в тексте.
Также открыта аккредитация на мероприятие для российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, добавили в Кремле.
Ранее сообщалось, что Прокуратура Воронежской области попросила суд признать геноцидом массовые убийства нацистами местных жителей и пленных во времена Великой Отечественной войны.
LIFE