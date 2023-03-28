Воронежская прокуратура просит суд признать геноцидом зверства нацистов в годы ВОВ

Прокуратура Воронежской области попросила суд признать геноцидом массовые убийства нацистами местных жителей и пленных во времена Великой Отечественной войны. Об этом пишет Генпрокуратура РФ.

"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Воронежской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленные и вновь выявленные преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", — указано в тексте.

Речь идёт о периоде с июля 1942 по январь 1943 года, когда область находилась в оккупации немецкими, венгерскими и итальянскими солдатами. Советские военнопленные и мирное население подвергались насилию, истязаниям, убийствам, погибло не менее 198 тысяч человек. Ещё 77 тысяч были насильственно угнаны в Западную Европу и на Украину, где привлекались к принудительному труду, рассказали в Генпрокуратуре. Материальный ущерб от действий захватчиков составил 11,7 триллиона рублей.

"Захватчики грабили земли, сжигали дома, изымали продовольствие, оставляя людей без пропитания. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1,34 млн кв. м жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%", — уточнили в ведомстве.