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21 марта, 14:25

Суд признал геноцидом действия немецких войск в Белгородской области в годы ВОВ

Белгородский областной суд признал геноцидом народов Советского Союза преступления войск Германии и их пособников в регионе в период с июля 1941-го по август 1943 года. Данное решение принято по заявлению Генпрокурора РФ Игоря Краснова, указали в суде.

"Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал о том, что комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект заявления о геноциде народов СССР Германией и её пособниками.

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ТАСС

Илья Суриков
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