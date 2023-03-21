Суд признал геноцидом действия немецких войск в Белгородской области в годы ВОВ
Белгородский областной суд признал геноцидом народов Советского Союза преступления войск Германии и их пособников в регионе в период с июля 1941-го по август 1943 года. Данное решение принято по заявлению Генпрокурора РФ Игоря Краснова, указали в суде.
"Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект заявления о геноциде народов СССР Германией и её пособниками.
ТАСС