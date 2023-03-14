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14 марта, 08:57

В Госдуму внесён проект заявления о геноциде народов СССР Германией и её пособниками

Комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект заявления о геноциде народов СССР Германией и её пособниками. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Данный проект заявления носит название "О геноциде народов Советского Союза Германией и её пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". В документе говорится, что Госдума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку преступленям, совершённым в ходе войны Берлином, немецкими вооружёнными силами, их пособниками и предателями из числа жителей оккупированных территорий, которые присягнули на верность гитлеровскому режиму. Комитет предлагает рассмотреть проект на заседании 22 марта.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук
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