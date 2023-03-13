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13 марта, 11:43

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

Депутаты Госдумы РФ внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, который предусматривает переходный период до 2026 года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе.

"Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, в настоящее время от 18 лет", — говорится в пояснительной записке.

Верхний предел призывного возраста будет повышен до 30 лет. Таким образом, в 2024 году призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. Кроме того, документ предусматривает возможность пройти службу по призыву гражданам в возрасте от 18 до 21 года при наличии у них желания.

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Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что законопроект о повышении призывного возраста в России может вступить в силу уже осенью 2023 года.

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ТАСС / Артур Новосильцев

Артур Белкин
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