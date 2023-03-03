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3 марта, 04:36

Сенатор пояснил, когда в России могут повысить призывной возраст

Сенатор Бондарев: Призывной возраст может быть повышен осенью

Уже этой осенью в России может вступить в силу законопроект о повышении призывного возраста. Документ, как ожидается, поступит в Госдуму весной и будет принят до лета. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью", — приводит РИА "Новости" его слова.

Бондарев предположил, что законопроект будет внесён правительством, так как с инициативой выступал глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас этот документ ещё в работе.

"Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода", — сказал Бондарев, поясняя, почему законопроект не принять до начала весеннего призыва.

Стала известна реакция Путина на идею о повышении возраста призыва

Стала известна реакция Путина на идею о повышении возраста призыва

Напомним, что в декабре на совещании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва. Предполагается, что повышен он будет с 18 лет до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Повышение может быть поэтапным и займёт до трёх лет.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев
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