В России необходимо создать комитет, который будет заниматься расследованиями преступлений против русскоязычного населения на Украине. О необходимости данной меры заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".

"Нужно создать в России комитет для расследования этих преступлений, уделить этой проблеме серьёзнейшее внимание. Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку. Всё русское было ему подвергнуто", — сказал он.

Константинов подчеркнул, что спустя девять лет после государственного переворота на Украине о многих преступлениях уже забыли. Однако они продолжаются и сегодня на подконтрольных Киеву территориях. Он убеждён, что расследование преступлений против русскоязычных является серьёзным вопросом, по которому необходимо провести трибунал.