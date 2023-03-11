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11 марта, 06:52

В Крыму хотят создать комитет по расследованию преступлений Киева против русскоязычных

Глава парламента Крыма предложил расследовать преступления Киева против русскоязычных

В России необходимо создать комитет, который будет заниматься расследованиями преступлений против русскоязычного населения на Украине. О необходимости данной меры заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".

"Нужно создать в России комитет для расследования этих преступлений, уделить этой проблеме серьёзнейшее внимание. Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку. Всё русское было ему подвергнуто", — сказал он.

Константинов подчеркнул, что спустя девять лет после государственного переворота на Украине о многих преступлениях уже забыли. Однако они продолжаются и сегодня на подконтрольных Киеву территориях. Он убеждён, что расследование преступлений против русскоязычных является серьёзным вопросом, по которому необходимо провести трибунал.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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