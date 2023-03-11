В Крыму хотят создать комитет по расследованию преступлений Киева против русскоязычных
Глава парламента Крыма предложил расследовать преступления Киева против русскоязычных
В России необходимо создать комитет, который будет заниматься расследованиями преступлений против русскоязычного населения на Украине. О необходимости данной меры заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".
"Нужно создать в России комитет для расследования этих преступлений, уделить этой проблеме серьёзнейшее внимание. Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку. Всё русское было ему подвергнуто", — сказал он.
Константинов подчеркнул, что спустя девять лет после государственного переворота на Украине о многих преступлениях уже забыли. Однако они продолжаются и сегодня на подконтрольных Киеву территориях. Он убеждён, что расследование преступлений против русскоязычных является серьёзным вопросом, по которому необходимо провести трибунал.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил билетный агрегатор Aviasales в дискриминации по национальному признаку, так как сервис предлагает при бронировании заграничного отеля регулировать число русскоговорящих туристов. В том числе пользователи могут выбрать гостиницу без таковых.
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