Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2023, 16:59

В Госдуме потребовали наказать Aviasales за опцию "отель без русских"

Депутат Милонов призвал проверить Aviasales из-за фильтра числа русскоязычных гостей в отелях

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил билетный агрегатор Aviasales в дискриминации по национальному признаку, так как сервис предлагает при бронировании заграничного отеля регулировать число русскоговорящих туристов. В том числе пользователи могут выбрать гостиницу без таковых.

Скриншот © aviasales.ru

Скриншот © aviasales.ru

"То, что Aviasales предлагает гражданам выбрать гостиницу с меньшим количеством соплеменников, это, конечно, полный бред. Чистой воды дискредитация по национальному признаку. Это нарушение Конституции РФ. Такого быть не должно", — пояснил он телеканалу "Москва 24".

В самой же компании по бронированию свою вину отрицают и уверяют, что опция создана для удобства тех туристов, кто не знает иностранного языка и хочет заселиться в отель с большим числом соотечественников. В Aviasales отмечают, что подобная практика существует и в других странах, в том числе в испанской, немецкой, французской, итальянской, португальской, тайской, корейской, китайской, японской версиях сервиса.

"В эпоху Интернета у отельных сервисов есть возможность и желание максимально персонализировать опыт путешественника. Поэтому, если нужно, можно в настройках поиска выбрать спа, парковку, номер с видом на море или применить языковые фильтры", — уверяют в организации.

С центрального ж/д вокзала в Риге убрали вывеску на русском языке
С центрального ж/д вокзала в Риге убрали вывеску на русском языке

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий употребление иностранных слов в русском языке. Так, их необходимо избегать, за исключением случаев отсутствия общепринятых аналогов.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госдума
  • aviasales
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar