В Госдуме потребовали наказать Aviasales за опцию "отель без русских"

Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил билетный агрегатор Aviasales в дискриминации по национальному признаку, так как сервис предлагает при бронировании заграничного отеля регулировать число русскоговорящих туристов. В том числе пользователи могут выбрать гостиницу без таковых.

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"То, что Aviasales предлагает гражданам выбрать гостиницу с меньшим количеством соплеменников, это, конечно, полный бред. Чистой воды дискредитация по национальному признаку. Это нарушение Конституции РФ. Такого быть не должно", — пояснил он телеканалу "Москва 24".

В самой же компании по бронированию свою вину отрицают и уверяют, что опция создана для удобства тех туристов, кто не знает иностранного языка и хочет заселиться в отель с большим числом соотечественников. В Aviasales отмечают, что подобная практика существует и в других странах, в том числе в испанской, немецкой, французской, итальянской, португальской, тайской, корейской, китайской, японской версиях сервиса.

"В эпоху Интернета у отельных сервисов есть возможность и желание максимально персонализировать опыт путешественника. Поэтому, если нужно, можно в настройках поиска выбрать спа, парковку, номер с видом на море или применить языковые фильтры", — уверяют в организации.