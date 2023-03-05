С центрального ж/д вокзала в Риге убрали вывеску на русском языке
Латвийский министр на фоне снятой с центрального ж/д вокзала вывески на русском языке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Jānis Vitenbergs
Со здания центрального железнодорожного вокзала в Риге убрали надпись на русском языке. Об этом сообщил глава Минсообщения Латвии Янис Витенбергс, опубликовав фото вывески "до" и "после".
"Сегодня со здания рижского центрального вокзала демонтировали название вокзала на русском языке — Вок Хал. Отныне название станции будет на двух языках — латышском и английском", — написал Витенбергс в своих соцсетях.
Он отметил, что это символический и значимый момент как для всего латвийского общества, а также и для него самого как министра транспорта.
"Название станции на русском языке уже много лет не имело практического значения и, как памятник оккупации, сохраняло только советский дух в самом сердце столицы", — добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, как латвийского политика Эдварда Смилтенса захейтили из-за ролика на русском языке, который он отправил мэру Киева Виталию Кличко. Пользователи потребовали, чтобы он говорил по-латышски или на любом другом языке Евросоюза, раз тот не знает украинского.