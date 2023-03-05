С центрального ж/д вокзала в Риге убрали вывеску на русском языке

Со здания центрального железнодорожного вокзала в Риге убрали надпись на русском языке. Об этом сообщил глава Минсообщения Латвии Янис Витенбергс, опубликовав фото вывески "до" и "после".

"Сегодня со здания рижского центрального вокзала демонтировали название вокзала на русском языке — Вок Хал. Отныне название станции будет на двух языках — латышском и английском", — написал Витенбергс в своих соцсетях.

Он отметил, что это символический и значимый момент как для всего латвийского общества, а также и для него самого как министра транспорта.

"Название станции на русском языке уже много лет не имело практического значения и, как памятник оккупации, сохраняло только советский дух в самом сердце столицы", — добавил он.