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28 февраля, 17:14

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют подходящих аналогов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного во всей стране и осуществляет контроль за соблюдением норм современного литературного языка.

"При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов", — говорится в тексте документа.

В рамках закона введены такие понятия, как "нормативные словари", "нормативные грамматики" и "нормативные справочники", которые фиксируют нормы языка.

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Напомним, закон о защите русского языка предусматривает создание перечня сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В их число войдут образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. 22 февраля документ одобрили в Совфеде.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Ирина Фальке
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