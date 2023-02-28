Путин подписал закон о защите русского языка
Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют подходящих аналогов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного во всей стране и осуществляет контроль за соблюдением норм современного литературного языка.
"При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов", — говорится в тексте документа.
В рамках закона введены такие понятия, как "нормативные словари", "нормативные грамматики" и "нормативные справочники", которые фиксируют нормы языка.
Напомним, закон о защите русского языка предусматривает создание перечня сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В их число войдут образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. 22 февраля документ одобрили в Совфеде.
ТАСС / Артём Геодакян