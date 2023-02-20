В Госдуме призвали убрать иностранный язык с телеканалов

Госдума рассмотрит проект о телевещании только на русском или языках народов РФ. Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе, с инициативой выступила депутат Нина Останина (КПРФ).

"Поскольку русский язык — государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке… И национальный язык наших национальных республик, естественно, имеет право на существование", — объяснила она РИА "Новости".

Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей предлагается производить тоже только на русском или языках народов России.