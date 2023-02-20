В Госдуме призвали убрать иностранный язык с телеканалов
Депутат Останина предлагает запретить телевещание на иностранном языке в России
Госдума рассмотрит проект о телевещании только на русском или языках народов РФ. Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе, с инициативой выступила депутат Нина Останина (КПРФ).
"Поскольку русский язык — государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке… И национальный язык наших национальных республик, естественно, имеет право на существование", — объяснила она РИА "Новости".
Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей предлагается производить тоже только на русском или языках народов России.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.
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