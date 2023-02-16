Госдума запретила чиновникам употреблять иностранные слова

Госдума РФ в четверг на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. В первом чтении законопроект был принят 13 декабря прошлого года.

Согласно тексту документа, запрещается употребление иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Порядок формирования и утверждения списка таких словарей устанавливает Правительство РФ. Кроме того, при использовании русского языка в качестве государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного литературного языка".

Соблюдение норм обязательно во взаимоотношениях органов власти России всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ и иностранцами. Помимо этого в поправках к проекту, которые были внесены ко второму чтению и одобрены Госдумой, указан перечень сфер, где русский язык как государственный обязателен к использованию. Туда вошли государственные и муниципальные информационные системы, сфера образования и информация для потребителей товаров, работ и услуг.