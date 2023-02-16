Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 12:56
3890

Госдума запретила чиновникам употреблять иностранные слова

Госдума приняла закон о защите русского языка

Госдума РФ в четверг на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. В первом чтении законопроект был принят 13 декабря прошлого года.

Согласно тексту документа, запрещается употребление иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Порядок формирования и утверждения списка таких словарей устанавливает Правительство РФ. Кроме того, при использовании русского языка в качестве государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного литературного языка".

Филолог рассказал, какие сленговые фразы плотно закрепились в русском языке

Филолог рассказал, какие сленговые фразы плотно закрепились в русском языке

Соблюдение норм обязательно во взаимоотношениях органов власти России всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ и иностранцами. Помимо этого в поправках к проекту, которые были внесены ко второму чтению и одобрены Госдумой, указан перечень сфер, где русский язык как государственный обязателен к использованию. Туда вошли государственные и муниципальные информационные системы, сфера образования и информация для потребителей товаров, работ и услуг.

Ранее президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной силой, скрепляющей государства СНГ. Также глава государства подчеркнул, что народы содружества связывают "общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции".

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров