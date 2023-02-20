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20 февраля, 01:52

Россиян решили не наказывать за иностранные слова

Депутат Ямпольская: Закон о госязыке не предусматривает наказание за несоблюдение норм

То, что в закон "О государственном языке Российской Федерации" будут внесены поправки, вовсе не означает, что за несоблюдение норм будут вводиться какие-то меры наказания. Об этом заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Появятся эталонные словари, которые будет заказывать правительство и за которые будет отвечать правительство. Впереди огромный труд больших научных коллективов. Поэтому когда мы говорим об употреблении англицизмов, иностранной лексики, то мы можем говорить о какой-либо ответственности с того момента, когда появятся эти словари", — пояснила в беседе с ТАСС Ямпольская.

Она отметила, что законом не могут регламентироваться санкции за несоблюдение норм русского языка в речах политиков и журналистов, а также в официальной ведомственной переписке. Депутат напомнила, что мы живём в многонациональной стране со множеством диалектов, которых закон не касается. Ямпольская отметила, что прививание новых норм — это вопрос постепенного воспитания или общественного осуждения при наличии резонансных случаев.

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Напомним, что Госдума РФ ранее приняла законопроект о контроле за соблюдением чиновниками и гражданами норм русского литературного языка. Согласно тексту документа, запрещается употребление иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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