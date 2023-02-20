Россиян решили не наказывать за иностранные слова

То, что в закон "О государственном языке Российской Федерации" будут внесены поправки, вовсе не означает, что за несоблюдение норм будут вводиться какие-то меры наказания. Об этом заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Появятся эталонные словари, которые будет заказывать правительство и за которые будет отвечать правительство. Впереди огромный труд больших научных коллективов. Поэтому когда мы говорим об употреблении англицизмов, иностранной лексики, то мы можем говорить о какой-либо ответственности с того момента, когда появятся эти словари", — пояснила в беседе с ТАСС Ямпольская.

Она отметила, что законом не могут регламентироваться санкции за несоблюдение норм русского языка в речах политиков и журналистов, а также в официальной ведомственной переписке. Депутат напомнила, что мы живём в многонациональной стране со множеством диалектов, которых закон не касается. Ямпольская отметила, что прививание новых норм — это вопрос постепенного воспитания или общественного осуждения при наличии резонансных случаев.