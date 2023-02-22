Совфед одобрил закон о защите русского языка

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов. Данный документ вносит изменения в закон "О государственном языке", в том числе устанавливает статус русского как языка государствообразующего народа.

Кроме того, закон вводит понятие "нормы современного русского литературного языка". Они будут зафиксированы в словарях, справочниках, грамматиках, а также на специальных информационных ресурсах.

Помимо того, закон предусматривает создание перечня сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. В их число войдут образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. При этом не допускается использование должностными лицами, государственными и муниципальными системами иностранных слов, если у них есть русские аналоги.