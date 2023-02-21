Боксёр Усик призвал не запрещать украинцам говорить по-русски
Боксёр Усик заявил, что нельзя заставлять людей говорить на украинском языке
Украинский боксёр Александр Усик. Фото © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO
Известный украинский боксёр Александр Усик высказался о допустимости использования в Незалежной русского языка. Спортсмен выразил мнение, что нельзя заставлять людей говорить на украинском языке, так как часть жителей страны говорит исключительно на русском.
"Мы не должны таких людей осуждать... Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец", — приводит слова Усика издание "Украинская правда".
Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские. По его мнению, Москва "украла бренд "Русь" 302 года назад".