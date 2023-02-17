Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские. По его мнению, Москва "украла бренд "Русь" 302 года назад".

"Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле... Московия украла "бренд", и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", — сказал Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*.