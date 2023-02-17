Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские
Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские. По его мнению, Москва "украла бренд "Русь" 302 года назад".
"Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле... Московия украла "бренд", и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", — сказал Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*.
Напомним, подобные высказывания делал и украинский президент Владимир Зеленский. Летом 2022 года он заявил, что только Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.
Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы, называющие русский "языком агрессора", имеют "психические отклонения".
* Признана иностранным агентом.
Wikipedia / Office of the President of Ukraine