Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 10:03

Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские

Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на самом деле украинцы — русские. По его мнению, Москва "украла бренд "Русь" 302 года назад".

"Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле... Московия украла "бренд", и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", — сказал Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*.

Напомним, подобные высказывания делал и украинский президент Владимир Зеленский. Летом 2022 года он заявил, что только Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.

Арестович заявил о "праве на жлобство" у украинцев

Арестович заявил о "праве на жлобство" у украинцев

Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы, называющие русский "языком агрессора", имеют "психические отклонения".

* Признана иностранным агентом.

Обложка ©

Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров