Арестович "диагностировал" расстройство психики у украинцев, называющих русский языком агрессоров

Украинцы, которые думают, что "русский язык — это язык агрессора", имеют "психические отклонения". Такое мнение высказал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжёлого психического расстройства", — написал Арестович в своём телеграм-канале.

По его словам, "наличие хотя бы одного носителя или пользователя русского языка, отрицающего агрессию против Украины, <...> означает, что нет связи между использованием русского языка и агрессивностью ко всему украинскому".