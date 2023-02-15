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15 февраля, 15:00
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Арестович "диагностировал" расстройство психики у украинцев, называющих русский языком агрессоров

Арестович рассказал о психических отклонениях у украинцев, называющих русский языком агрессоров

Украинцы, которые думают, что "русский язык — это язык агрессора", имеют "психические отклонения". Такое мнение высказал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжёлого психического расстройства", — написал Арестович в своём телеграм-канале.

По его словам, "наличие хотя бы одного носителя или пользователя русского языка, отрицающего агрессию против Украины, <...> означает, что нет связи между использованием русского языка и агрессивностью ко всему украинскому".

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Ранее Лайф писал, что на Украине в ходе "дерусификации" библиотек было уничтожено 11 миллионов книг на русском языке. Как отметила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук, в настоящее время в библиотеках по всей Незалежной остаётся около 44% книг на русском языке.

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Wikipedia / Kozubenko

Никита Никонов
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