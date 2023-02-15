Арестович "диагностировал" расстройство психики у украинцев, называющих русский языком агрессоров
Арестович рассказал о психических отклонениях у украинцев, называющих русский языком агрессоров
Украинцы, которые думают, что "русский язык — это язык агрессора", имеют "психические отклонения". Такое мнение высказал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака — неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжёлого психического расстройства", — написал Арестович в своём телеграм-канале.
По его словам, "наличие хотя бы одного носителя или пользователя русского языка, отрицающего агрессию против Украины, <...> означает, что нет связи между использованием русского языка и агрессивностью ко всему украинскому".
Ранее Лайф писал, что на Украине в ходе "дерусификации" библиотек было уничтожено 11 миллионов книг на русском языке. Как отметила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук, в настоящее время в библиотеках по всей Незалежной остаётся около 44% книг на русском языке.
Wikipedia / Kozubenko