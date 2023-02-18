Парламентарий Константинов: Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму
Украинские олигархи скрывают свои активы в Крыму. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника", — сказал он.
При этом, продолжил Константинов, работа по выявлению этих активов украинцев, которые враждебно настроены к РФ, продолжается и будет доведена до конца. Средства, полученные от продажи национализированного имущества, будут направлены на соцподдержку военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, и их семей. А вот собственности украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает, добавил парламентарий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО. Продать всё это имущество — принципиальная позиция властей Крыма, уточнил он.
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