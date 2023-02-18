Парламентарий Константинов: Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму

Украинские олигархи скрывают свои активы в Крыму. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника", — сказал он.

При этом, продолжил Константинов, работа по выявлению этих активов украинцев, которые враждебно настроены к РФ, продолжается и будет доведена до конца. Средства, полученные от продажи национализированного имущества, будут направлены на соцподдержку военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, и их семей. А вот собственности украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает, добавил парламентарий.