В Госдуме рассказали о возможных выплатах ветеранам ко Дню Победы

К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат федеральные выплаты в соответствии с указом главы государства. Однако позаботиться о героях ВОВ могут и региональные власти, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Конечно, в соответствии с указом президента обычно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получают предусмотренные выплаты и подарки", — сказала она в беседе с "Тульской службой новостей".

При этом на региональном уровне также возможны выплаты. Как правило, местные власти не забывают поздравить ветеранов. Соответствующие указы появляются ближе к праздничной дате, отметила депутат.