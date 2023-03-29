В Госдуме рассказали о возможных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Депутат Госдумы Бессараб рассказала о возможных выплатах ветеранам к 9 Мая
К 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат федеральные выплаты в соответствии с указом главы государства. Однако позаботиться о героях ВОВ могут и региональные власти, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Конечно, в соответствии с указом президента обычно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получают предусмотренные выплаты и подарки", — сказала она в беседе с "Тульской службой новостей".
При этом на региональном уровне также возможны выплаты. Как правило, местные власти не забывают поздравить ветеранов. Соответствующие указы появляются ближе к праздничной дате, отметила депутат.
Ранее Лайф рассказывал, что российские власти решили приравнять жителей осаждённого Сталинграда к категории ветеранов ВОВ. Соответствующую инициативу одобрил кабмин.
ТАСС / Сорокин Донат