Кабмин одобрил законопроект о приравнивании переживших осаду Сталинграда к ветеранам ВОВ
Правительство РФ одобрило законопроект о приравнивании граждан, награждённых знаком "Житель осаждённого Сталинграда" (ныне — Волгограда), к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — указано в сообщении.
Как говорится в документе, на данную категорию лиц будут распространяться меры соцзащиты, которые предоставляются награждённым знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя". Напомним, официальный статус "Житель осаждённого Сталинграда" был учреждён в мае 2022 года, им были наделены все сталинградцы, которые находились в охваченном боями городе в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.
Ранее Лайф рассказывал, что ко Дню Победы московские ветераны и труженики тыла уже по традиции получат материальную помощь. В связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне выплату размером в 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны столицы, вдовы погибших в годы войны военнослужащих и другие.
Агентство городских новостей "Москва"