Кабмин одобрил законопроект о приравнивании переживших осаду Сталинграда к ветеранам ВОВ

Правительство РФ одобрило законопроект о приравнивании граждан, награждённых знаком "Житель осаждённого Сталинграда" (ныне — Волгограда), к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — указано в сообщении.

Как говорится в документе, на данную категорию лиц будут распространяться меры соцзащиты, которые предоставляются награждённым знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя". Напомним, официальный статус "Житель осаждённого Сталинграда" был учреждён в мае 2022 года, им были наделены все сталинградцы, которые находились в охваченном боями городе в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.