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9 марта, 12:03

В Москве ветераны и труженики тыла получат денежные выплаты ко Дню Победы

Ко Дню Победы московские ветераны и труженики тыла уже по традиции получат материальную помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Размер выплат составит от десяти до 25 тысяч рублей", — написал градоначальник.

В связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне выплату получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны столицы, вдовы погибших в годы войны военнослужащих и другие. В 2023 году ожидаемая численность адресатов единовременной материальной помощи составляет около 50 тысяч человек.

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Ранее Лайф сообщал, что добровольцы в РФ будут получать удостоверения ветеранов боевых действий. Выдавать эти документы будут военкоматы, для оформления гражданину нужно будет подать заявление.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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