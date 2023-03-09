В Москве ветераны и труженики тыла получат денежные выплаты ко Дню Победы

Ко Дню Победы московские ветераны и труженики тыла уже по традиции получат материальную помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Размер выплат составит от десяти до 25 тысяч рублей", — написал градоначальник.

В связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне выплату получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны столицы, вдовы погибших в годы войны военнослужащих и другие. В 2023 году ожидаемая численность адресатов единовременной материальной помощи составляет около 50 тысяч человек.