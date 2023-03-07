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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 08:28

Добровольцы в РФ будут получать удостоверения ветеранов боевых действий

Россияне, вступившие в добровольческие формирования для участия в специальной военной операции, будут получать удостоверения ветеранов боевых действий. Правила выдачи этих документов утвердило Правительство РФ.

"Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Выдавать эти документы будут военкоматы, для оформления гражданину нужно будет подать заявление.

Добровольцы в России теперь могут бесплатно ездить на автобусах и летать на самолётах
Добровольцы в России теперь могут бесплатно ездить на автобусах и летать на самолётах

Кроме того, ранее правительство приняло решение о том, что участники добровольческих формирований будут получать бесплатное лечение в военно-медицинских частях и организациях.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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