Добровольцы в РФ будут получать удостоверения ветеранов боевых действий

Россияне, вступившие в добровольческие формирования для участия в специальной военной операции, будут получать удостоверения ветеранов боевых действий. Правила выдачи этих документов утвердило Правительство РФ.

"Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Выдавать эти документы будут военкоматы, для оформления гражданину нужно будет подать заявление.