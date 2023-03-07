Добровольцы в РФ будут получать удостоверения ветеранов боевых действий
Россияне, вступившие в добровольческие формирования для участия в специальной военной операции, будут получать удостоверения ветеранов боевых действий. Правила выдачи этих документов утвердило Правительство РФ.
"Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Выдавать эти документы будут военкоматы, для оформления гражданину нужно будет подать заявление.
Кроме того, ранее правительство приняло решение о том, что участники добровольческих формирований будут получать бесплатное лечение в военно-медицинских частях и организациях.
Vk.com / Минобороны России