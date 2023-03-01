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1 марта, 12:21

Мишустин заявил, что добровольцы будут получать бесплатное лечение в военных медучреждениях

Участники добровольческих формирований будут получать бесплатное лечение в военно-медицинских частях и организациях. Правительство РФ утвердило соответствующее постановление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, которое даёт возможность участникам добровольческих формирований — таких людей у нас немало — получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях", — сказал он, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве открылся центр поддержки бойцов СВО и их семей. Он находится в доме 8с2 в Береговом проезде и начал работу 1 марта.

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Kremlin.ru

Варвара Романова
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