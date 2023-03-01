Мишустин заявил, что добровольцы будут получать бесплатное лечение в военных медучреждениях

Участники добровольческих формирований будут получать бесплатное лечение в военно-медицинских частях и организациях. Правительство РФ утвердило соответствующее постановление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано постановление, которое даёт возможность участникам добровольческих формирований — таких людей у нас немало — получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях", — сказал он, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.