В Москве открылся центр поддержки бойцов СВО и их семей

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова открыли в столице Единый центр помощи бойцам спецоперации и их семьям. Он находится в доме 8с2 в Береговом проезде и начнёт работу 1 марта.







"Меры поддержки в едином центре будут одинаковые для всех: контрактников, мобилизованных, добровольцев. А вот подход индивидуальный: каждому составят свою программу адаптации. За участником СВО и семьёй будет закреплён персональный координатор", — написал он в своём телеграм-канале.

Его посетители смогут обратиться за психологической, социальной, юридической поддержкой, трудоустройством и помощью в реабилитации. По словам Собянина, к работе планируется привлекать некоммерческие и благотворительные организации.







"Главное, в этом центре работают люди, которые искренне хотят помочь: семьям — чувствовать себя незабытыми, а ребятам, которые приходят с ранениями, — вернуться к нормальной мирной жизни", — добавил Собянин.