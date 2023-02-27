ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 16:50

В Москве открылся центр поддержки бойцов СВО и их семей

Собянин объявил об открытии единого центра поддержки для участников СВО и их семей

Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова открыли в столице Единый центр помощи бойцам спецоперации и их семьям. Он находится в доме 8с2 в Береговом проезде и начнёт работу 1 марта.

  • Сергей Собянин и Татьяна Голикова на открытии центра. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Сергей Собянин и Татьяна Голикова на открытии центра. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин и Татьяна Голикова на открытии центра. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

1 / 3

"Меры поддержки в едином центре будут одинаковые для всех: контрактников, мобилизованных, добровольцев. А вот подход индивидуальный: каждому составят свою программу адаптации. За участником СВО и семьёй будет закреплён персональный координатор", написал он в своём телеграм-канале.

Его посетители смогут обратиться за психологической, социальной, юридической поддержкой, трудоустройством и помощью в реабилитации. По словам Собянина, к работе планируется привлекать некоммерческие и благотворительные организации.

  • Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Открытый в Москве центр помощи участникам СВО и их близким. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

1 / 3

"Главное, в этом центре работают люди, которые искренне хотят помочь: семьям — чувствовать себя незабытыми, а ребятам, которые приходят с ранениями, — вернуться к нормальной мирной жизни", добавил Собянин.

Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО
Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО

Ранее в Общероссийском народном фронте заявили о желании открыть на побережье Азовского моря центр для реабилитации раненых участников спецоперации. По словам руководителя исполкома организации Михаила Кузнецова, привозить военных на лечение постараются ежемесячно.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Татьяна Голикова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar