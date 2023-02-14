ОНФ планирует открыть центр реабилитации участников СВО на побережье Азовского моря

Центр для реабилитации раненых участников спецоперации планируют открыть на побережье Азовского моря, заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

"У нас есть задумка ещё на Азовском море сделать отдельную реабилитационную точку, чтобы ребята летом туда могли приезжать на море, проходить реабилитацию. Мы это обязательно сделаем, сто процентов", — сказал он в рамках поездки на Республиканскую учебно-тренировочную базу "Ока", где действует лагерь "Перезагрузка" для бойцов СВО.

Кузнецов добавил, что привозить военных на лечение постараются ежемесячно, так как "ребятам нужно внимание, часть из них хотят продолжать служить, оставаться на передовой по мере возможности".

Лагерь "Перезагрузка" открылся в ноябре прошлого года в рамках проекта ОНФ "Служба сопровождения и поддержки ветеранов специальной военной операции". Амбассадор проекта Ирина Куксенкова уточнила, что в последний заезд были добавлены различные восстановительные процедуры и физиотерапия.