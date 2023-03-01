Комитет ГД одобрил поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО
Государственной думе рекомендовали принять поправки о введении наказания за дискредитацию участников СВО на Украине, при таком нарушении закона будут грозить 15 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей. Соответствующее решение принял Комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, следует из данных, опубликованных в электронной базе ГД.
Изменения предлагают внести в статьи 280.3 УК и 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за фейки о Вооружённых силах РФ. Ответственность намерены распространить, в частности, за публичную дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО.
Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольческих формирований. В нижней палате парламента также подчеркнули, что второе чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта. Если документ поддержат, то итоговое будет во вторник, 14 марта.
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