Комитет ГД одобрил поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

Государственной думе рекомендовали принять поправки о введении наказания за дискредитацию участников СВО на Украине, при таком нарушении закона будут грозить 15 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей. Соответствующее решение принял Комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству, следует из данных, опубликованных в электронной базе ГД.

Изменения предлагают внести в статьи 280.3 УК и 13.3.3 КоАП, которые устанавливают ответственность за фейки о Вооружённых силах РФ. Ответственность намерены распространить, в частности, за публичную дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО.