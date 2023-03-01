Песков: Инициативу ужесточить наказание за дискредитацию участников СВО нужно изучить

Инициативу ужесточить наказание за дискредитацию участников СВО необходимо изучать, а официальному Кремлю пока нечего сказать на этот счёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", — подчеркнул Песков.