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1 марта, 10:43

Песков: Инициативу ужесточить наказание за дискредитацию участников СВО нужно изучить

Инициативу ужесточить наказание за дискредитацию участников СВО необходимо изучать, а официальному Кремлю пока нечего сказать на этот счёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, её нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", — подчеркнул Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, в том числе добровольческих формирований.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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