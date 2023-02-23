Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 21:44

Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации ВС РФ

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело писателя Дмитрия Глуховского* о дискредитации Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Глуховский обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. Следствие установило, что в период с 10 марта по 10 мая 2022 года он, находясь за границей, разместил на своих страницах в соцсетях ложные публикации о якобы совершении российскими военнослужащими "умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц" в ходе проведения СВО.

Вступившейся за Ахеджакову актрисе Барбаре Брыльской могут закрыть въезд в Россию

Вступившейся за Ахеджакову актрисе Барбаре Брыльской могут закрыть въезд в Россию

В связи с тем, что Глуховский находится за пределами РФ, он был объявлен в международный розыск. Суд в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку возможность участия Глуховского в процессе отсутствует, судебное разбирательство будет проведено без него. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы.

Ранее Лайф писал, что спортивного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (Красава) оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Софронеев

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров