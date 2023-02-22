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22 февраля, 18:34

Добровольцы в России теперь могут бесплатно ездить на автобусах и летать на самолётах

МО РФ утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для добровольцев

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о праве бесплатного проезда в общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить случаи и порядок предоставления гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом", говорится в документе.

Речь идёт о случаях, когда добровольцам необходимо добраться к месту нахождения формирования, а также воспользоваться им в целях выполнения стоящих задач, для прохождения лечения или медицинской реабилитации. Мера действует в период мобилизации, военного положения, военного времени, вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций и использовании ВС РФ за пределами России.

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ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
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